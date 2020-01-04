Son dakika… Tüm dünya bu sorunun yanıtını merak ediyor! O karar işte böyle alındı

27 Aralık’ta Irak’taki ABD üssüne yönelik bir füze saldırısı sonucu Amerikalı bir müteahhit hayatını kaybetti. Bu olayın hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Süleymani’nin hedef alınması yolunda hızla karar verdi.

Bloomberg’ün konuya dair bilgi sahibi üç kişiye dayandırdığı habere göre; Başkan Trump, saldırıdan hemen sonra, en kıdemli bir avuç yardımcısından Tümgeneral Süleymani’yi vurmak için bir plan hazırlamalarını istedi.

Trump Yönetimi kısa süre önce Fransa ve başkaca müttefiklerinden Tahran’a Amerikalıların öldürülmesine karşı uyarıda bulunmalarını istedi. Başkan Trump için ‘kırmızı çizgi’ 27 Aralık’taki saldırıyla aşılmıştı.

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PLANI BİR AVUÇ İNSAN YAPTI

ABD’nin dün gerçekleştirdiği operasyon sırasında, Trump’ın ulusal güvenlik danışmaları tatil için ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.

* Özel Kalem Müdürü Yardımcısı Mick Mulvaney, Key West’teydi.

* Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, California’daydı.

* Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Washington’daydı. Bakan Pompeo, 1 Ocak’ta Ukrayna ve başkaca ülkelere yapacağı ziyaretlerini ertelemişti.

* ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence kızı Charlotte’un cumartesi günkü düğünü için Maryland’de bulunuyordu, sonrasında da Florida’ya geçmişti.

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GİZLİ İLETİŞİM HATLARINI KULLANDILAR

Bloomberg’ün haberine göre; ABD’nin farklı noktalarında bulunan işte bu ekip, Kasım Süleymani’ye yönelik operasyonu gizli iletişim hatları üzerinden defaatle tartıştı.

Perşembe günü Beyaz Saray’a ait bir uçak Ulusal Güvenlik Danışmanı O B’rien’ı California’dan alıp Trump’ın yanına, Palm Beach’e götürmek için gönderildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nde görevli az sayıdaki avukat da plana dahil edildi. Gizlilik en üst seviyedeydi; zira yardımcıları Trump’ın en kritik kararlarından birinin saldırı öncesi sızmasından endişe duyuyorlardı.

NYT DA 27 ARALIK’A DİKKAT ÇEKTİ

Amerikan New York Times gazetesi de, Tümgeneral Süleymani’nin ABD operasyonuyla öldürülmesine ilişkin kritik bir bilgi vermişti. Üst düzey Amerikalı yetkili, ‘çok gizli’ olarak nitelendirdiği göreve 27 Aralık’ta Amerikalı bir müteahhidin İran destekli milislerin Kerkük’te füze saldırısıyla ölmesiyle start verildiğini söyledi.

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ABD’DEN MİSİLLEME GELMİŞTİ

Haşdi Şabi içinde faaliyet gösteren Hizbullah Tugayları, aralık sonunda Amerikan ordusunun Irak’ta kullandığı üslere saldırı düzenlemiş ve bir ABD’li müteahhit hayatını kaybetmişti.

ABD de bu saldırılara misilleme olarak Hizbullah Tugayları’nın Suriye ve Irak’taki üslerini vurmuş ve bu saldırılarda en az 25 savaşçı ölmüştü.

2019’UN SON GÜNÜ ELÇİLİK BASKINI

ABD’nin Bağdat’taki Büyükelçiliği önünde 31 Aralık’ta Şii milis güçlerin öncülüğünde protesto gösterileri düzenlenmiş ve büyükelçilik binası ateşe verilmişti.

Gösteriler sırasında ABD Başkanı Donald Trump tweet atarak, “İran bizim binalarımızda kaybedilen hayatlar ve verilen zarardan sorumlu tutulacak. ÇOK BÜYÜK bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, bu bir tehdit” açıklaması yapmıştı.

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