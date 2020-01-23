Son dakika… Turistlerin uğrak noktasında panik: Ağaçtan sürüngen düşüyor

Küresel ısınmanın etkileri bütün dünyayı etkiliyor… Avustralya’daki yangınlar, Avrupa’daki sel ve dolu fırtınaları yaşanırken ABD’nin güneşli ve ılıman bir iklime sahip olan bölgesi Florida’da panik yaratan bir olay yaşandı.

Florida’da hava sıcaklığının 4.5 santigrat derece ile 10 santigrat derece arasında seyretmesi bölgede ağaçlarda yaşayan iguanaları etkiledi. Hava sıcaklığının düşmesi dolayısıyla vücut dengesi bozulan iguanalar sokaklardaki ağaçlardan düşmeye başladı.

Ulusal Meteoroloji Servisi, bu konuda bir uyarıda bulundu. Büyük boyutlarda iguanaların insanların üzerine düşme ihtimali olduğunu duyuran yetkililer, “Yürürken dikkatli olun, ağaçtan iguana düşebilir. Yere düşen iguana görürseniz dikkatli olun. Hareketsiz dursalar da ölü değiller” açıklamasını yaptı.

Floridalılar yaşanan bu olayı sosyal medyada paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ağaçtan düşen iguanaların videolarını kaydetti.