Son dakika… Turizm Bakanı Ersoy açıkladı! Gemilerin yanaşmasına izin verilmedi

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, bazı turizm amaçlı seyahat gemilerinin Türkiye’deki limanlara yanaşmasına izin verilmediğini açıkladı.

Bakan Ersoy, gemilerdeki yolcuların şüpheli görülmesi nedeniyle bu uygulamaya gidildiğini bildirdi.

Ersoy, ülkeye daha az turist gelmesini sağlamak amacıyla Nisan sonuna kadar otellerdeki kapasiteyi sınırlandıracaklarını da belirtti.

Ersoy gemilerle ilgili, “Ağır vakaların yaşandığı cruise gemileri ilk hazırlıksız yakalananlardı. Şimdi sağlık protokolünü uygulamaya başladılar. Ama bizim için öncelikli olan geminin protokolü ve kendisi değil, yolcu profili bizi ilgilendiriyor” dedi.

SAĞLIK BAKANI: KUŞADASI’NA YANAŞTIRMADIK

Türkiye’deki limanlara gelmek isteyen gemilerle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca ise şu ifadeleri kullandı:

* Son dönemde yanaşamayan gemiler oldu. Bir dinamik süreçteyiz, her gün yeni kararlar devreye girebilir. Lütfen birlikte bu süreci iyi götürmeliyiz. Vatandaşımızı iyi bilgilendirmeliyiz. Kaygıları gideren yaklaşım içinde olmalıyız.

* İtalya’nın önemli olduğu dönemde Kuşadası’na gelen bir gemiyi yanaştırmadık. Dinamik olduğumuzu, kararlı davranmış olduğumuzu bilmiş olun.

AYRINTILAR GELİYOR…

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