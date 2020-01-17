Son dakika… Türk bilim insanından çok büyük başarı

ABD’deki Arizona Üniversitesi’nde Astronomi ve Moleküler Hücre Biyolojisi departmanında doçent olarak görev yapan Betül Kaçar, şu mesajı paylaştı: “Güzel bir haber. Kelimelere dökmekte zorlanıyorum ama şöyle: “Evrende yaşamın izlerini araştırmak için oluşturulan yeni bir NASA ekibine kabul edilmişim.”

Paylaşımının devamında bu yıla küçük bir sağlık sorunuyla başladığını açıklayan Kaçar, “İlaç gibi geldi bu haber sabah sabah. Her şeyin başı sağlık diyerek bitireyim” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları Kaçar’ın bu başarısına tebrik yağdırdı. Bunun üzerine 36 yaşındaki bilim insanı ” Çok teşekkür ederim. Benden güç alanlar, özellikle çocuklar, genç arkadaşlar, siz de bana güç veriyorsunuz” yazdı.

Kendisine “Cumhuriyet çocuğu” diye hitap edilmesinin çok anlamlı olduğunu vurgulayan Kaçar, “Borcumuz biz kadınlara eğitim fırsatı ve eşitliği veren Cumhuriyet’e. Keşiflerimiz tüm insanlığıa hediye” ifadelerini kullandı.

BETÜL KAÇAR KİMDİR?

Giresunlu bir ailenin çocuğu olan Betül Kaçar, Marmara Üniversitesi’nde kimya eğitimi gördü, ve 20 yaşında ABD’ye göç etti.

20 yaşında direkt Parkinson ve Alzheimer üzerine doktora çalışmasına başlayan Kaçar, 2010’da Atlanta’daki Emory Üniversitesi’nden doktora derecesi aldı.

Evrimin molelüler mekanizmalarına yönelik anlayışımızla ilgilenen Kaçar, doktora sonrası çalışmalarını NASA’da sürdürdü.

2012 yılında Harvard Üniversitesi’ne katılan Betül Kaçar, burada Organizma ve Evrimsel Biyoloji Departmanı’nda görev aldı.

Türk bilim insanı, 2017 yılından bu yana Arizona Üniversitesi Astronomi ve Moleküler Hücre Biyolojisi alanından çalışıyor.

“NASA’nın burs verdiği ilk Türk bilim kadını” olan Betül Kaçar, NASA Astrobiyoloji Enstitüsü’nün “önde gelen üyelerinden biri” olarak tanımlanıyor.