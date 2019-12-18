Son dakika… Türk fenomen hakim karşısında: Hem dolandırmış hem de vergi kaçırmış

Almanya’nın çok okunan tabloid gazetelerinden Bild, son dönemde popüler bir sosyal medya kullanıcısı haline gelen 27 yaşındaki Duygu Ö.’nün hakim karşısına çıktığını aktardı. Bild’in haberinde Bochum’da yaşayan genç kadının sosyal medya üzerinden kendini bir naturopati uzmanı olarak tanıtan Duygu’nun aslında geçerli bir eğitimi olmadığı ve takipçilerinden kazandığı paranın vergisini vermediği ortaya çıktı.

Hakim karşısına çıkan Duygu, duruşma sırasında gözyaşlarına hakim olamazken genç kadının birçok kadına Bochum’daki evinde ve otel odalarında hyaluronik asit enjekte ettiği ve bu sebeple sağlık komplikasyonları meydana geldiği belirtildi.

Kadınların burun ve dudaklarına bu kimyasalı enjekte ettiği aktarılırken her bir seans için 350 euro ile 650 euro arasında para aldığı vurgulandı. Duygu’nun tıp eğitimi almadığı ve belgede dolandırıcılık yaptığı belirtilirken toplamda 1.3 milyon euro kazanç elde ettiği açıklandı.

Bazı şikayetçilerin sözde tedavinin ardından morluklar ve enfeksiyonlar meydana geldiği açıklanırken, Duygu’nun vergi kaçırmak, belge dolandırıcılığı ve sağlığa zarar verme gibi suçlamalardan 2 yıl 8 ay hapis cezası verilmesi istendi. Hakkındaki iddialar üzerine savunma yapan Duygu, “Yaptığımın doğru olmadığını tamamen biliyordum fakat bunu sakladım çünkü çok övgü alıyordum” ifadesini kullandı.

Bild gazetesi nihai kararın henüz verilmediğini duyurdu.