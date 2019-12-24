Son dakika… Türk gözlem noktasının etrafı çevrildi

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Direktörü AFP’ye yaptığı açıklamada, Maaret el Numan ilçesi yakınlarında bulunan Sırman köyündeki Türk gözlem noktasının etrafının çevrildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib’de yeniden hızlanan Esad saldırılarını durdurmak için ve bölgede istikrarı yeniden sağlamak için Rusya’ya heyet göndermişti. Ancak Türk heyeti temaslarını sürdürürken, Esad ordusu da ilerlemesini sürdürdü ve dün gece itibarıyla Sırman köyündeki 8 Nsao’lu Türk gözlem noktası da kuşatma altına düştü.

Gözlem noktaları, Eylül 2018’de Ankara ile Moskova arasında varılan mutabakat çerçevesinde kurulmuştu. İdlib’deki Morik’te bulunan 9 No’lu gözlem noktasının etrafı da Ağustos ayında çevrilmişti.

Geçen 19 Ağustos’ta 9 No’lu gözlem noktasının güvenliğini sağlamak üzere bölgeye gönderilen Türk askeri konvoyuna rejim güçlerince hava saldırısı düzenlenmiş ve üç sivil hayatını kaybetmişti.

SİVİLLER TÜRKİYE SINIRINA GELİYOR

Suriye Ordusu ve Rusya İdlib’in güneydoğusundaki Maaret El Numan ve Serakip ilçelerine bomba yağdırıyor. Yerel kaynaklar, evlerini terk etmek zorunda kalan sivillerin sayısının 120 bini aştığını bildirdi.

Suriyeli siviller, eşyalarını yüklediklerini araçlarla Türkiye sınırına yakın bölgelere ilerliyor.

Sivillerin büyük bir kısmı, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki sınıra yakın kamplara sığınıyor.

İdlib, Suriye’de iç savaşın patlak verdiği 2011’den bu yana muhaliflerin elinde… Diğer kentlerden kaçan muhalifler de İdlib’de toplandığı için vilayetin nüfusunun 3 milyonu aştığı tahmin ediliyor.