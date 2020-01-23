Son dakika… Türk hackerların saldırısının ardından komşudan flaş açıklama

Geçen hafta Türk hackerların Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı da dahil olmak üzere Ulusal İstihbarat Birimi ve Parlamento’nun resmi internet sitelerine saldırması sonrasında bugün Yunan kaynaklardan açıklama geldi.

Yunan gazetesi Kathimerini’ye konuşan Bournemouth Üniversitesi’nde teknik bilim alanında profesör olan Vasilis Katos, Türk hackerların saldırısından dolayı herhangi bir verinin ele geçirilmediğini duyurdu. Türk hackerların geçtiğimiz yıllarda da benzer saldırılarda bulunduğu ve verileri ele geçirdiğinin belirtildiği haberde, geçen hafta yapılan saldırılardan dolayı sadece internet sitelerine erişimin engellendiği belirtildi.

Katos, “Basit bir DDoS saldırısı kısa sürer ve sistemi durdurur, bilgi çalınması için kullanılmaz” dedi. Yunan basınında yer alan haberlerde saldırıların ardından bir soruşturma başlatıldığı ve herhangi bir verinin çalınmadığının tespit edildiğine dair haberler yer aldı.