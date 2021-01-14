Son dakika… Türk medyasının acı kaybı

1993 yılından beri yazılı ve görsel basında emek veren Sevim Gözay, 48 yaşında hayata veda etti. Gözay, bir süredir lenfoma tedavisi görüyordu.

Tecrübeli gazetecinin vefatını İzzet Çapa sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu: Çok üzgünüm Sevim Gözay aramızdan ayrılmış Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

Kanal D, TV8, CNN Türk, ATV, SHOW TV, Habertürk, SKY 360, TRT kanallarında yönetmenlik, sunuculuk ve moderatörlük yapan Sevim Gözay, 2006–2013 yılları arasında Akşam gazetesinde; şehir, yaşam, ilişkiler, kültür sanat ve popüler kültür hakkında yazılar yazdı. ‘Kasetten Canlı’ ve ‘Sinemaskop Randevular’ adlı kitaplara imza atan Gözay, 2001 ve 2002 yıllarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kültür-Sanat Televizyon Başarı Ödülü’ne lâyık görüldü.

Sevim Gözay, son yıllarda Journo, Artful Living, Posta Kitap, Paz Edebiyat, Ot Dergi ve Rejisör dergisinde sinema, edebiyat, yaşam ve medya üzerine içerik üretmeye devam ediyor, bir dijital yayın platformunda program yapıp, blog yazıyordu.