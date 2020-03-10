Son dakika… Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısı başladı!

Yazan:
Alaturka Online
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MSB, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “5 Mart 2020 tarihinde Moskova’da varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus Askerî Heyetlerin toplantısı Millî Savunma Bakanlığı’nda başladı” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib’de yaşanan gerginliğe ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 5 Mart tarihinde Moskova’da görüşmüştü.

İki lider ve Türk-Rus heyetler arasındaki görüşme sonrasında İdlib’deki son gelişmelere ilişkin açıklama yapılmıştı.

Türkiye ve Rusya’nın mutabakat metninde yer alan maddeye göre, İdlib’de ateşkes süreci yürürlüğe girmişti.

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