Son dakika… Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısı başladı!

MSB, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “5 Mart 2020 tarihinde Moskova’da varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus Askerî Heyetlerin toplantısı Millî Savunma Bakanlığı’nda başladı” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib’de yaşanan gerginliğe ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 5 Mart tarihinde Moskova’da görüşmüştü.
İki lider ve Türk-Rus heyetler arasındaki görüşme sonrasında İdlib’deki son gelişmelere ilişkin açıklama yapılmıştı.
Türkiye ve Rusya’nın mutabakat metninde yer alan maddeye göre, İdlib’de ateşkes süreci yürürlüğe girmişti.