Son dakika… Turkcell’de yönetiminde görev değişimi

Haberturk’te yer alan bilgilere göre, Turkcell yönetiminde önemli bir değişiklik yaşandı. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ile birlikte yönetim kurulu üyelerinden Atilla Koç ve Mehmet Hilmi Güler’in görevlerinden ayrıldığı belirtildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yapılan açıklamada Akça, Koç ve Güler’in yerlerine Nail Olpak, Tahsin Yazar ile Afif Demirkıran’ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atandığı belirtildi.

Konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapılması bekleniyor.

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