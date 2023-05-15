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15 Mayıs 2023
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Son dakika | Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı kuralını açıkladı!

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023 – 2024 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig’de uygulanacak yabancı kuralını açıkladı.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

“• 2023-2024 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Ligde Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir.

• 2023 – 2024 Futbol Sezonunda Spor Toto 1. Ligde Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir.

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