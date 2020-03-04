Son dakika… Türkiye İdlib’de her gün şehit verirken Rusya’dan tepki çekecek açıklama

Yazan:
Alaturka Online
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye’nin İdlib’de askerden arındırılmış bölge oluşturmayı öngören anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız olduğunu belirtti.

Reuters’ın Ria haber ajansından aktardığına göre; bakanlık sözcüsü, İdlib’deki ‘terörist’ tahkimatlarının Türk gözlem noktalarıyla birleştiğini öne sürerek, bunun Rusya’nın Hmeymim Hava Üssü’ne her gün saldırı yapılmasına yol açtığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Moskova’da İdlib’de yaşanan son gelişmeleri masaya yatırmak üzere bir araya gelecek.

Suriye’nin İdlib kentinde 27 Şubat’ta rejim güçlerinin saldırısı sonucu 33 Mehmetçik şehit düşmüştü.

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