Son dakika… Türkiye ile Rusya ortak devriyelere tekrar başladı!

Reuters’ta yer alan habere göre, bakanlık ayrıca Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin Rus Hava Kuvvetleri’nin İdlib’e yakın iki yerleşim yerini bombaladığı iddialarını reddetti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada “Rusya Hava Uzay Kuvvetleri’nin 24 Şubat günü İdlib bölgesinin Kansafra ve El-Bara yerleşimlerine yönelik hava saldırısı düzenlediği yönünde İngiltere’de sözde Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yayılan haber gerçeği yansıtmıyor” denildi.
Esad rejiminin bölgedeki Türk askerlerine saldırıları sonrası devriyelere bir süre önce ara verilmişti.