Son dakika… Türkiye ile üç ülke arasında daha uçuşlar durduruldu!

Uygulamanın mevcut koşullara bağlı ve geçici olduğunu belirten Bakan Koca, Türkiye’de bugüne kadar endişe verici bir durumun ortaya çıkmadığını söyledi.

Koca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Çin’de ortaya çıkıp, kısa zamanda 56 ülkede daha görülen bulaşıcı COVID-19 yani Yeni Koronavirüs hastalığına karşı ülkemizi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ediyoruz.

* Daha önce Çin ve İran’la havayolu trafiğimiz durdurulmuş, İran’la ayrıca kara ve demir yolu geçişleri de kapatılmıştı.

* Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı, Dışişleri, İçişleri ve Ticaret Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde yeni bir tedbir daha uygulamaya konuldu.

* Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye ile İtalya, Türkiye ile Güney Kore, Türkiye ile Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları tedbiren durdurulmuştur.

* Ayrıca Irak ile kara sınırlarımız da araç ve yolcu geçişine kapatılmıştır.

* Uygulama mevcut koşullara bağlı ve geçicidir.

* Ülkemizde bugüne dek endişe verici bir durum ortaya çıkmamıştır.

THY’DEN IRAK VE GÜNEY KORE SEFERLERİNE İPTAL

Türk Hava Yolları (THY), Corona virüsünün etkisinin artış gösterdiği Kore ve Irak tarifeli seferlerinde düzenlemeye gitti.

Virüs endişesi nedeniyle THY, Seul, Bağdat, Basra, Necef, Süleymaniye ve Erbil seferlerinin karşılıklı olarak iptal etti.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’den yapılan yazılı açıklamada iptal kararına ilişkin şöyle denildi:

* Irak ve Kore’de görülen yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu ülkelerde sefer yaptığımız Seul, Bağdat, Basra, Necef, Süleymaniye, Erbil noktalarına 29 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz seferler karşılıklı olarak iptal edilmiştir.

* Misafirlerinin seyahat güvenliğini daima ön planda tutan Türk Hava Yolları olarak süreci tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz. İHA

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CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.