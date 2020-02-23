Son dakika: Türkiye-İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

İran’da saat 08.53’te deprem meydana geldi. AFAD 5.22 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğünü 5.9 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.8, derinliğini 8.4 olarak duyurdu. Merkez üssüne 4.75 kilometre uzaklıkta olan Hakkari´nin Yüksekova ilçesinde deprem, yoğun olarak hissedildi.

Deprem, Hakkari´nin yanı sıra sınır iller Iğdır, Kars ve Ağrı ile Van’da da hissedildi. Yüksekova´da paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER