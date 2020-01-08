Son dakika… Türkiye üzerinden Lübnan’a kaçan iş insanı ilk kez konuştu

Yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle görevinden alınan ve yargılanan Lübnan asıllı Brezilyalı iş insanı Carlos Ghosn yıllar sonra kamuoyunun karşısına çıktı. Bir dönem Renault ve Nissan’ın genel müdürlük görevini üstlenen Ghosn, yaptığı usulsüzlükler dolayısıyla yargılanıyordu.

Ghosn, Tokyo’da ev hapsindeyken geçen hafta içerisinde özel bir jetle Osaka’dan İstanbul’a kaçmıştı. İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda başka bir jete binerek Lübnan’a geçen Ghosn’un merakla beklenen basın toplantısı bugün düzenlendi. Yoğun koruma personelinin de yer aldığı basın toplantısına katılan Ghosn, “Lübnanlı olmaktan gurur duyuyuroum. Benim arkamda olan tek ülke Lübnan’dı. Eğer itiraf etmezsem benim ve ailemin peşine düşeceklerini söylediler. Ailemi ve kendimi korumak için kaçtım” dedi.

Ghosn, “Japon yargısı sebebiyle vahşi bir şekilde ailemden ve arkadaşlarımdan koparıldım. Kaçmak aldığım en zor karardı. Hakkımdaki iddialar asılsız ve tamamen yalan. Savcılar sahte bilgileri basınla paylaştılar ve kanıtlarla oynadılar” ifadesini kullandı.

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