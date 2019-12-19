Son dakika… Türkiye’de bir ilk! Eski ÖSO’cu siyasete girdi! Hem de…

Ahmet Davutoğlu’nun dışişleri bakanlığı ve başbakanlığı döneminde, 2015 ve 2016 yıllarında Suriye’de Esad rejimine alternatif olarak kurulan ve Türkiye’de AKP hükümeti tarafından da resmen tanınan eski Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Halid Hoca, Davutoğlu’nun liderliğini yaptığı Gelecek Partisi’ne kurucu üye oldu.

MEĞER TÜRK VATANDAŞLIĞI DA ALMIŞ

Halid Hoca, Gelecek Partisi’nin kurucular listesinde “Alptekin Hocaoğlu” ismiyle yer aldı. Hoca ya da Türk resmi kimliğindeki adıyla Hocaoğlu’nun dokuz yıl önce Türk vatandaşlığı aldığı öğrenildi.

SURİYELİLERİN TÜRK SİYASETİNDE ÖNÜNÜ AÇAR MI?

Halid Hoca, Türkiye’de yaşayan 3 milyon 600 Suriyelinin Türk siyasetine aktif olarak girmesi açısından bir ilk oluşturacak. Hoca/Hocaoğlu’nun siyasette yer almasının, Türkiye’de yaşayan ve ülkelerine dönmeyi düşünmeyen diğer Suriyelilerin de Türk vatandaşlığı alıp aktif siyasete girmesinin önünü açabilir.

110 BİN SURİYELİYE VATANDAŞLIK VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bugüne kadar 110 bin Suriyeliye vatandaşlık verdiğini açıklamış ve bunun devamının geleceğinin işaretini de vermişti.

Erdoğan, 110 bin Suriyeliye vatandaşlık verdik. Diğerleri için de vatandaşlık sürecini daha da artırma konumundayız. Niye? Çünkü bu insanlar ülkemde kaçak köçek yaşamasın. Herhangi bir kurumda, kuruluşta rahatlıkla işini bulsun, çalışsın” demişti.

HALİD HOCA KİMDİR?

55 yaşındaki Halid Hoca, Suriye’nin başkenti Şam’da doğdu. Türkmen olan Halid Hoca, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde bir süre eğitim gördü, ardından 1994’te Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

2011 yılında Suriye ayaklanması başladıktan sonra Ekim 2011’de Suriye Ulusal Konseyi de dahil olmak üzere çeşitli muhalif grupların kuruluşuna katıldı.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu’nun kurulmasında rol oynadı ve aynı zamanda Türkiye temsilciliğini üstlendi.

4 Ocak 2015’te Özgür Suriye Ordusu’nun çatı örgütü olarak görülen Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu’nun başkanı seçildi. Halid Hoca bu görevi 5 Mart 2016’ya kadar sürdürdü.