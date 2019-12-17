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Son dakika… Türkiye’deki kazı bilim insanlarını şaşkına çevirdi: Sadece birkaç santimetre ama…

Medeniyetlerin beşiği Anadolu’da yapılan bir araştırma uluslararası bilim dünyasında şaşkınlık yarattı… Dünyanın sayılı eğitim kurumlarından Kopenhag Üniversitesi’nden görevlilerin yaptığı bir araştırma sonucunda Anadolu’da üzerinde büyük deliklerin olduğu iki diş bulunduğu açıklandı. Çatalhöyük’te yapılan kazılar sırasında üç adet diş bulunduğunu açıklayan bilim insanları bunlardan ikisinin 8.500 yıl önce takı olarak kullanıldığını duyurdu. Bilim insanları yaptıkları incelemeler […]

Medeniyetlerin beşiği Anadolu’da yapılan bir araştırma uluslararası bilim dünyasında şaşkınlık yarattı… Dünyanın sayılı eğitim kurumlarından Kopenhag Üniversitesi’nden görevlilerin yaptığı bir araştırma sonucunda Anadolu’da üzerinde büyük deliklerin olduğu iki diş bulunduğu açıklandı.

Bilim insanları üzerinde delik olan 3 diş bulunduğunu fakat bunlardan sadece ikisinin takı olarak kullanıldığını açıkladı.

Çatalhöyük’te yapılan kazılar sırasında üç adet diş bulunduğunu açıklayan bilim insanları bunlardan ikisinin 8.500 yıl önce takı olarak kullanıldığını duyurdu. Bilim insanları yaptıkları incelemeler sonucunda dişlerin kolye ve bilekliklerde taş olarak kullanıldığını açıklarken bunun daha önce nadiren görüldüğünü aktardı. Bilim insanları tarih öncesi dönemde ilk kez tespit edildiğini duyurdu.

Bilim dünyasının saygın yayınlarından Journal of Archaelogical Science: Reports’ta da yer alan makalede araştırmayı yürüten arkeolog Scott Haddow, “Dişlerin ortasında konik bir delik vardı. O dönemde yaşayanlar hayvan kemikleri ve taşlarda da benzer delikler açmıştı. Ayrıca dişlerde bir takıda olduğu gibi eskime ve soyulma işaretleri vardı” dedi.

Çatalhöyük, Konya’da bulunuyor.

Haddow elde edilen dişlerin yaşamını kaybeden iki farklı yetişkine ait olduğunu açıklarken, “İncelemeler sonucunda bu kişilerin 30 ile 50 yaş arasında olduğunu tespit ettik. Diş üzerinde herhangi bir hastalığa rastlamadık ” dedi.

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Yazar Alaturka Online

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