Son dakika… Türkiye’deki son corona virüsü vaka sayısı açıklandı! (11.04.2020)

Türkiye’de 31 ilde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine neden olan corona virüsü salgınında son 24 saatlik veriler açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre son 24 saat içinde Türkiye’de 95 kişi daha corona virüsü yüzünden hayatını kaybetti. Türkiye’deki toplam can kaybı bin 101’e ulaşmış oldu.

Bakan ayrıca yapılan test sayıları ve son 24 saatte tespit edilen vaka sayısını da açıkladı. Buna göre: Türkiye genelinde son 24 saatte yapılan 33 bin 170 testten 5 bin 138‘i pozitif sonuçlandı.

Böylelikle Türkiye’de ilk vakadan itibaren toplam 340 bin 380 test yapılmış, bunlardan 52 bin 167‘si pozitif olarak tespit edilmiş oldu.

ENTÜBE VE YOĞUN BAKIM

Son verilere göre Türkiye’deki corona virüsü vakalarından 2 bin 965’i tedavi edilerek taburcu edildi.

Ancak vakalardan bin 626’sı yoğun bakımda tutulurken bin 21’i ise entübe durumda.

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