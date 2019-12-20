Son dakika… Türkiye’den ABD yaptırımlarına yanıt!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin son gün görüşmelerinde konuştu.

Savunma sanayiinde yerlilik oranını yüzde 20’lerden yüzde 70’ler seviyelerine çıkarıldığını dile getiren Oktay, 66 olan savunma sanayi projesi sayısının bugün 700 olduğunu belirtti.

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Oktay, şöyle devam etti:

* Milli teknoloji hamlemizi başarıya taşıyan adımlar, bilinçli bir gayretin, milli şuurun, stratejik görüşlülüğün, sabrın ve yılgınlığa hiçbir surette prim vermeyen bir iradenin sonucudur.

* S-400 ve F-35 ile başlayan süreçte bizi yaptırımlarla tehdit edenler, savunma sanayisinde gerçekleştirdiğimiz milli teknoloji hamlesine bakarak tehditlerin bizi yerli tasarım ve üretime daha da motive edeceğini bilmelidir.

* Türkiye, çok uzak değil yakın bir gelecekte kendi hava savunma sistemlerine, F-35 benzeri insanlı-insansız savaş uçağına, insansız kara savunma araçlarına sahip, ve tasarımdan üretime lider konumdaki ülkelerden birisi olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde milli güvenliğe dair özgüvenimiz artmış, dosta güven, düşmana korku salınmıştır.

* Ülke sınırlarımızın ötesinde oluşturulmaya çalışılan tüm tehditleri bertaraf ediyoruz. Milli güvenliğimize yönelik her türlü plan ve operasyonlara karşı hazırlıklı ve güçlü duruşumuzu sürdürüyoruz.

* Güvenlik güçlerimiz nitelikli insan kaynağı ve yüksek teknoloji oranı ve her geçen gün gelişen altyapısıyla terörün ve terör destekçisi güçlerin üstesinden gelecek güçtedir. AA