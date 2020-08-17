Son dakika… Türkiye’nin günlük corona verileri açıklandı! İşte 17 Ağustos tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. Güncel verilere göre bugün yapılan 74 bin 846 testle birlikte toplam test sayısı 5 milyon 800 bin 88’e ulaştı.

Son 24 saatte yaşamını yitiren 22 kişiyle beraber toplam vefat sayısı 5 bin 996’ya yükseldi. Vaka sayısı da bin 233 artarak 250 bin 542’ye çıktı.

17 Ağustos verilerine göre bin 2 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen kişi sayısı 231 bin 971’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 7,5 ağır hasta sayısı da 686 oldu.

“YAYILIM AĞIR HASTA SAYISINI ARTIRIYOR”

Güncel verileri paylaşan Sağlık Bakanı Koca, hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş aktif hasta sayısının 12 bin 575 olduğunu açıkladı.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

* 11 Mart’tan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti.

* Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş Aktif Hasta sayısı 12.575.

* Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor.

DÜN BİN 192 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Bakan Koca’nın açıkladığı 16 Ağustos verilerine göre bin 192 vaka tespit edilmiş, 19 kişi yaşamını yitirmiş ve 997 hasta sağlığına kavuşmuştu.