Son dakika… Türkiye’ye de sıçrayan corona virüsü hız kesmiyor! İtalya’da en ölümcül gün

Çin’in Wuhan kentinde başlayan salgınla ilgili verileri derleyen worldometers’a göre dünya genelinde ölü sayısı 4 bin 300’e yükseldi. 119 ülkeye yayılan virüsle ilgili toplam 119 bin 292 vakaya rastlandı. Virüsün görülme hızı Çin’de düşse de Avrupa’da başta İtalya olmak üzere giderek artıyor.

İşte virüsle ilgili yaşanan son gelişmeler:

– İtalya’da ölü sayısı bir günde 168 yükselerek 631’e ulaştı. Yüzde 36’lık oran ülkede virüsün görüldüğü ilk günden bu yana en yüksek artışın yaşandığı gün olarak kayıtlara geçti.

PANAMA, ENDONEZYA VE BELÇİKA’DA İLK ÖLÜMLER

– Panama, Endonezya ve Belçika’da ilk ölümlü vaka gerçekleşirken, Moldova’da tüm okullar tatil edildi.

– Virüsün son olarak ortaya çıktığı ülkeler Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Bolivya, Jamaika ve Türkiye olarak bildirildi.

SAĞLIK BAKANI YARDIMCISI VİRÜSE YAKALANDI

– ABD’de Michigan ve Massachusetts’te acil durum ilan edildi. ABD’de görülen vaka sayısı 1000’i aştı.

– Virüs nedeniyle Berkeley, Duke, Harvard, Princeton ve Columbia’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda önemli üniversite eğitime ara verdi. Bazı okulların ise öğrencilerinden bahar tatilinden dönmemelerini istediği öne sürüldü.

– İngiltere’de Sağlık Bakanı Yardımcısı Nadine Dorries’te corona virüsü olduğu tespit edildi.

– Avustralya İtalya’dan gelen yolculara yasak getirdi.

– Ukrayna’nın başkenti Kiev’de eğitime ara verilirken, büyük çaplı organizasyonlar için iptal kararı alındı.

İLGİLİ HABER Dünya 9 yıl önceki salgın filmini konuşuyor! Corona’dan sonra izlenme sayısı patlama yaptı İLGİLİ HABER Corona virüsü salgınının asıl sebebi bulundu!