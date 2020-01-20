Son dakika… Türkiye’ye “korsan” diyen Rumlara zehir zemberek yanıt

Doğu Akdeniz’de tansiyonu yükselten bir olay yaşandı… Associated Press’in haberinde Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Türkiye’nin sondaj çalışmaları ile ilgili “Türkiye korsanlık yapıyor” yorumu yaptığı ortaya çıkmıştı.

Yaşananların ardından bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy açıklama yaptı. Taçoy, “Ada’da korsan bir devlet varsa, o da Rum liderliğidir” dedi. Taçoy, “Kıbrıs Rum liderliği, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de attığı adımları ‘korsanlık’ olarak değerlendirmiş. Haddini bilmez Rum liderliği, bu Ada’da sadece korsan devletin kendileri olduğunu bilmelidir” dedi.

“RUM LİDERLİĞİ HADDİNİ BİLMELİ”

Taçoy, “Kıbrıs Türkünü, 1960 Cumhuriyeti’nden silah zoruyla uzaklaştıran, haklarımızı gasp eden Rum liderliğidir. Türkiye bölgede olmasaydı, Türkiye bizlerin garantörü olmasaydı, Rum liderliği olarak deniz korsanları gibi Kıbrıs Türküne saldıracak ve katliamlarınıza yine devam edecektiniz. Rum lider Nikos Anastasiadis’e ve şurasına hatırlatmak isteriz ki, Kıbrıs Türk halkı her zaman anavatan Türkiye ile yoluna devam edecektir. Doğu Akdeniz’deki haklarımızın gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Rum liderliği, haddini bilmeli ve kendine gelmelidir” dedi.

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