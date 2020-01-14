Son dakika… Uçağı vurduktan sonra Ruhani’den flaş açıklama

İran ile ABD arasında geçen hafta yaşanan tehlikeli gerilim sırasında Ukrayna Havayolları’na ait bir yolcu uçağı Tahran yakınlarında düşmüş ve gündemde gerekli yer bulamamıştı… O dönemde Tahran yönetimi yaşanan olayı, “Teknik bir arıza” diyerek tanımlamış fakat başta ABD ve Kanada olmak üzere birçok ülke İran’ın uçağı vurduğunu dile getirmişti.

Yaşananların ardından hafta sonu İranlı yetkililer uçağın düşürüldüğünü doğrularken bugün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani konuştu… Ruhani, yaşanan olayı “trajik” olarak değerlendirirken kapsamlı bir soruşturma yapılacağını aktardı.

Ruhani, “Bu affedilemez bir hata… uçağın düşmesinden tek bir ülke sorumlu olamaz. İran ordusunun hatasını kabul etmesi iyi bir ilk adım… İnsanlara bunun tekrarlanmayacağının garantisini vermeliyiz” dedi. Ruhani, İran hükümetinin İranlılardan ve uçağın düşmesinden yaşamını yitirenlerin uluslarından sorumludur” dedi.

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Tahran’dan Kiev’e gitmek üzere yola çıkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, İran ordusunun vurması sonucunda yere düşmüştü. Uçakta bulunan mürettebat dahil 176 kişi yaşamını yitirmişti. Uçakta bulunan 82 İranlı, 63 Kanadalı, 11 Ukraynalı, 10 İsveçli, dört Afgan, üç Alman ve üç İngiliz ölmüştü.

BAZI KİŞİLER GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İran’da uçağın düşmesiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı… İranlı yetkili Gholamhüseyin İsmaili, Ukrayna uçağının düşürülmesinde payı olduğunu düşündükleri bazı kişilerin gözaltına alındığını duyurdu.