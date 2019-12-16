Kategoriler
Ekonomi

Son dakika… Uçuşlarını durdurmuştu! Atlas Global’den yeni açıklama!

Atlas Global Havayolları, internet sitesi üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, bugün itibariyle rezervasyon portalının hizmete açıldığı belirtildi.

İLGİLİ HABERBakan Turhan'dan AtlasGlobal açıklamasıBakan Turhan’dan AtlasGlobal açıklaması

HAVAYOLU TARAFINDAN YAPILAN DUYURU ŞU ŞEKİLDE;

* Bugün itibarıyla rezervasyon portalımız hizmete açılmıştır. 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı 11.15’de uçuşlarımız tekrar başlayacaktır.

* 26 Kasım – 21 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılamayan uçuşlara ait tüm biletler açığa alınmıştır. Açığa alınan biletlerinizle ilgili değişiklik talepleriniz için doğrudan biletinizi satın aldığınız acentenizle iletişime geçebilir veya [email protected] adresine PNR numarınızla birlikte iletebilirsiniz.

* Taleplerinize yönelik işlemler 19 ve 20 Aralık 2019 tarihlerinde tamamlanacaktır.

İLGİLİ HABERAtlasGlobal'den bilet alan ne yapacak?AtlasGlobal’den bilet alan ne yapacak?

Reklamlar

Yazar Alaturka Online

Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi Alaturka Online yıllardır Amerika'da en çok okunan ve takip edilen tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi.
First Turkish American Newspaper -
Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu !
Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz!
Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler.
Alaturka - Amerika'daki Aileniz.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?