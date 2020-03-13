Son dakika UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ni erteledi

UEFA, corona virüsü nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak maçları ertelediğini duyurdu.

UEFA resmi siteden yaptığı açıklamada, “17 ve 18 Mart’ta oynanacak Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçları ile 19 Mart’ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçlarınını ertelenmesine karar verildi. Söz konusu karşılaşmaların ne zaman oynanacağı daha sonra açıklanacaktır” ifadelerine yer verdi. Bu arada UEFA, 17 Mart Salı korona virüs tehlikesini konuşmak üzere toplantı yapacak.

UEFA dün yaptığı açıklamada ilk olarak 17 Mart’ta oynanacak Manchester City-Real Madrid ve Juventus-Lyon maçlarını ertelendiğini açıklamıştı.

Ertelenen ve iptal edilen organizasyonlar

Formula 1 Avustralya GP, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Libertadores, Hollanda Eredivisie, Belçika Pro League, Portekiz Süper Ligi, NBA, NCAA, Euroleague, EuroCup, MLS, NHL, MLB, ATP (Erkekler Tenisi), Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1 ve İngiltere Premier Lig.