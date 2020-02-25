SON DAKİKA | UEFA’dan ‘corona virüsü’ açıklaması! EURO 2020, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi…

UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, Çin’de başlayan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan corona virüsünün spora etkisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İtalyan radyosu Rai’ye konuşan Uva, EURO 2020’nin tehlikede olup olmadığı sorusuna, “Ev sahibi ülkelerin bu konudaki kararlarına göre hareket edeceğiz. Biz turnuvayı iptal etmek ya da herhangi bir şehir değişikliği yapmak istemiyoruz. Ancak ev sahibi ülkelerden birisi virüse karşı garanti vermezse o zaman şehir değişikliği durumuna bakabiliriz” yanıtını verdi.

Uva, UEFA turnuvalarının da duruma göre durdurulabileceğini de belirterek, “Şu an gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Her ülkenin durumunu ayrı ayrı değerlendiriyoruz. UEFA olarak her ülkenin virüs hakkında vereceği kararı değerlendireceğiz. Eğer bu virüs Avrupa’da bir tehdit haline gelirse ve istemediğimiz noktaya ulaşırsa, UEFA Şampiyonlar Ligi’ni ve UEFA Avrupa Ligi’ni durdurmak zorunda kalabiliriz” değerlendirmesini yaptı.

Hatırlanacağı gibi İtalya Serie A Ligi’nde virüs sebebiyle geçtiğimiz hafta müsabakalar ertelenmiş, Japonya Ligi’nde de ligler durdurulmuştu.

EURO 2020, 12 Haziran’da Roma’da İtalya-Türkiye maçı ile başlayacak.

OLİMPİYATLAR DA TEHLİKEDE!

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Dick Pound, Tokyo’da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları için şimdilik bir iptal ya da erteleme kararı almalarının söz konusu olmadığını söyledi. AP’ye konuşan Pound, “Olimpiyat Oyunları için önümüzde üç ay var. Corona virüsün gelişimine göre duruma bakacağız. Buraya gelecek binlerce sporcu ve milyonlarca seyircinin güvenliğini tehlikeye atacak bir olaya izin vermeyiz. Mayıs ayında Olimpiyat Oyunları’nı düzenleyip düzenlemeyeceğimiz hakkında kararımızı vereceğiz” dedi.

Pound konuşmasında “Eğer corona virüs, İspanya Gribi gibi milyonlarca insanın ölümüne sebep olan bir virüse dönüşürse tabi ki tedbirimizi alacağız. Olimpiyat Oyunları’nın iptal edilmesi de bu tedbirlerden biri… Bu yeni bir savaş ve bununla yüzleşmeliyiz. Olimpiyat Oyunları’nın başka bir şehirde yapılması söz konusu değil… Tokyo uzun zamandır bu organizasyona hazırlanıyor. Umarım corona virüs kısa sürede kontrol altına alınır” ifadelerini kullandı.

Pound’un bu açıklamaları, dünyanın en önemli spor organizasyonu olarak gösterilen ve 2. Dünya Savaşı dışında hiçbir zaman iptal edilmeyen Olimpiyat Oyunları’nın geleceğinin corona virüse bağlı olduğunu gösterdi.