Son dakika… Ülke karıştı: Gösteride silah patladı

Hindistan’da haftalardır devam eden gösterilerde bugün korkutucu bir gelişme yaşandı… Başbakan Narendra Modi’nin Aralık ayında gündeme getirdiği yeni vatandaşlık yasasına karşı devam eden gösteriler bugün Jamia Millia Islamia Üniversitesi’de gerçekleşti.

Çok sayıda asker ve polisin de bulunduğu alanda, Hindistan’ın 3 komşusundan gelen ve Müslüman olmayanlara daha kolay vatandaşlık verilmesini öngören yasayı protesto edenler slogan atarken kimliği belirlenemeyen bir adam elindeki silahı çıkararak göstericilere ateş açtı.

Reuters kameramanı ve muhabirinin de olay yerinde olduğu anda yaşanan saldırı görüntüsü anbean kaydedildi. Beyaz pantolonluk ve mavi ceketli adam, göstericilere tepki göstererek slogan attıktan sonra tetiğe sarıldı. Açılan ateş sonucunda göstericilerden biri yaralandı. Olay yerinde bulunan asker ve polisler kimliği belirlenemeyen saldırganı gözaltına aldı.

Yaşananları anlatan bir görgü tanığı, “Polisler yakında duruyordu ve hiçbir şey yapmadılar” dedi.

BAŞBAKANIN PARTİSİ GÖSTERİCİLERE SAVAŞ AÇMIŞTI

Ülke içerisinde tartışma yaratan yasa, 2015’ten önce Afganistan, Bangladeş ve Pakistan’dan gelen azınlıkların daha kolay vatandaşlık almasını öngörüyor. Yasaya tepki gösterenler ise Müslümanların bu yasanın dışında bırakılmasının yanlış olduğunu söyleyerek Aralık ayından beri ülkenin farklı noktalarında protesto gösterileri düzenliyor.

Gösterilerin dinmemesi üzerine Başbakan Narendra Modi’nin partisi BJP’den üst düzey yetkililer göstericilerin vatansever olmadığını söylemiş ve bu gösterilere karşı bir hareket başlatılması gerektiğini duyurmuştu.