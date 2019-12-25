Son dakika… Ülke şokta: Korkunç saldırı! Çok sayıda ölü var

Ülkenin kuzeyindeki Soum vilayetinde yer alan Arbinda şehrinde gerçekleşen saldırı, bir askeri üssü ve kasabayı hedef aldı.

Hükümet güçlerince püskürtülen saldırıda yedi asker hayatını kaybetti, toplam 80 militan öldürüldü.

Hükümet sözcüsü ise kasabayı hedef alan saldırıda 31 kadının hayatını kaybettiğini doğruladı.

Şu ana kadar saldırıyla ilgili herhangi bir grup sorumluluk üstlenmiş değil. Devlet Başkanı Roch Marc Christian, iki gün ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

TERÖR KOMŞU MALİ’DEN GELDİ

Burkina Faso’da 2015 yılından sonra, El Kaide ve IŞİD bağlantılı örgütlerin cihatçı saldırılarının sayısında bir artış yaşandı.

Aralık ayı başında bir kiliseyi hedef alan silahlı saldırıda 14 kişi hayatını yitirdi.

Yakın döneme kadar istikrarlı bir ülke konumunda olan Burkina Faso, komşu ülke Mali’deki cihatçı akımların ülkeye sıçramasını engelleyemedi. Ülke içinde de cihatçılık yükselişe geçmiş durumda.

YÜZLERCE KİŞİ ÖLDÜ

BBC Türkçe’nin haberine göre; bir milyon insanın evlerine terk etmek zorunda kaldığı ülkede, bu yıl içinde yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Burkina Faso’nun komşusu Mali’de cihatçı militanlar 2012 yılında ülkenin kuzeyinin kontrolünü ele geçirmişti. Fransız ordusu halen bu bölgede operasyonlarına devam ediyor.

Kasım ayı sonunda cihatçı örgütleri hedef aldığı belirtilen bir operasyonda iki helikopterin havada çarpışması sonucu 13 Fransız askeri öldü.