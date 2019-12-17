Son dakika… Ülke şokta: Toplu mezar bulundu aralarında çocuklar da var

Kolombiya’daki iç savaştan en çok etkilenen bölge Dabeiba’da bulunan bir toplu mezar ülkede bomba etkisi yarattı… Kolombiya hükümeti ile solcu FARC gerillaları arasında 2016 yılında imzalanan anlaşma ile sona eren iç savaşın etkisini gözler önüne seren bir gelişme yaşandı.

Kolombiyalı yetkililer yapılan ihbar üzerine Barış için Özel Yargı biriminden bir yetkili toplu mezarın bulunduğunu doğruladı. 1964 ile 2016 yılları arasında süren ve milyonlarca insanın hayatını etkileyen iç savaş sırasında yapıldığı tahmin edilen toplu mezarda en az 50 ceset bulundu. Yetkililer mezarda engelli bireylerin yanı sıra 15 yaşındaki çocukların da olduğunu duyurdu.

Yetkililer toplu mezarda bulunanların Kolombiya askerleri tarafından öldürüldüğünü ve daha sonra Las Mercedes mezarlığına gömüldüğünü açıkladı. Yapılan resmi açıklamada ise, “İç savaşta öldüğü tespit edilen 50’den fazla insanın kalıntılarını Dabeiba’daki mezarlıkta bulduk. Yaşamını kaybedenlerin tamamı başkent Medellin bölgesinden ve yaşları 15 ile 56 arasında değişiyor. Bazı kurbanların fiziksel engelli olduğuna inanıyoruz” ifadesi kullanıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.