Son dakika… Ülke tarihinde böylesi görülmedi: BBC’de gazeteci kıyımı

Basın ve ifade özgürlüğüne büyük önem veren İngiltere’de gündem BBC’de yaşanan çalışan kıyımı… Dünyanın en köklü medya kuruluşlarından biri olarak lanse edilen BBC’de 450’den fazla kişinin işten çıkarılacağının açıklanması yerel basında gündem oldu.

BBC’nin 80 milyon İngiliz poundu harcamamak için böyle bir yola gittiği açıklanırken, İngiliz tabloid basını kurum içerisinde yaşananların çok daha korkutucu boyutta olduğunu yazdı. BBC içerisindeki kaynaklar, aralarında üst düzeydeki sunucu ve ekran yüzlerinin de olduğu 450 kişi ile yolların ayrıldığını açıklarken, “En çok Newsnight, Radio 5 Live ve Dünya Servisi yara aldı. Kimse güvende değil” açıklamasını yaptı.

“PARA İNTERNET MECRASINA AKTARILACAK”

Öte yandan haber direktörü Fran Unsworth de, “Çok farklı yetenekleri olan kişilerin oluşturduğu ekipler kuracağız” diyerek planlarını açıkladı. BBC’de haber ve içerik üreten 6.000 kişinin olduğu açıklanırken, işten çıkarmalarla birlikte daha az haber yapılacağı belirtildi. İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan kaynaklar, geleneksel mecralara daha az yatırım yapılacağını söylerken, “Şu anda geleneksel yayıncılığıa gereğinden fazla para harcanıyor. Bu parayı online mecralara harcayacağız” dedi.

BBC’nin en çok kazanan ünlü ekran yüzlerinin gönderilmesinin de gündemde olduğu öne sürülürken, Daily Mail’e konuşan kaynaklar, “Kimse güvende değil, sunucular bile. Büyük isimler korunmuyor” ifadesini kullandı.