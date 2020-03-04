Son dakika… Ülkelerden art arda kötü haberler geliyor! Corona virüsü yayılıyor

Dünya genelinde Corona paniği devam ederken, özellikle virüsün görülmeye başladığı Çin’in yanı sıra Güney Kore, İtalya ve İran’da durum kritik. İşte ülke ülke Corona virüsüyle ilgili son haberler….

Çin

Çin’de tespit edilen toplam vaka sayısı 80 bine, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 981’e ulaştı.

Güney Kore

Çin’in ardından en yüksek vaka sayısına sahip Güney Kore’de vaka sayısı 5 bin 621’e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 33’e çıktı.

İtalya

Dünya genelindeki Corona vaka sayısı listesinde 3. sırada yer alan Avrupa ülkesi İtalya’da ise Corona virüsü kaynaklı 79 kişi hayatını kaybederken, ülkedeki vaka sayısı 2 bin 502 olarak açıklandı. İtalyan hükümet, üniversiteler dahil olmak üzere tüm okulların tatil edildiğini duyurdu. Reuters’ın ANSA’dan aktardığı habere göre okulların en az Mart ayının ortasına kadar kapalı kalması bekleniyor.

İngiltere

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 34 kişide daha virüs tespit edilmesinin ardından ülkedeki toplam va’a sayısının 85’e yükseldiği duyuruldu.

Öte yandan dünya genelindeki korona virüsü toplam vaka sayısı 94 bin 335’e yükseldi.

İran

En yüksek vaka oranına sahip ülkelerden İran’da ise vaka sayısı 2 bin 992’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 92’ye yükseldi.

Japonya

Japonya’da ise 6 kişi hayatını kaybederken, ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı ise 604 oldu. Japonya’da karantinadan çıkarılan Diamond Princess gemisinde ise 706 yolcuda virüs tespit edilirken, gemide hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 olarak kayıtlara geçti.

Almanya

İtalya’nın ardından diğer Avrupa ülkelerinde de Corona bilançosu artmaya devam ediyor. Almanya’da tespit edilen toplam vaka sayısı 244’e yükselirken, can kaybı yaşanmadı.

Fransa

Almanya’dan sonra en yüksek vaka sayısına sahip Fransa’da toplam 212 kişide virüs tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti.

İspanya

Corona nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği İspanya’da ise toplamda 165 vaka olduğu doğrulandı.

ABD

Yüksek vaka sayısına sahip bir diğer ülke olan ABD’de ise 9 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 4 kişide daha virüs tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısı 128’e yükseldi.

Singapur

Listede ABD’den sonra en fazla vakanın görüldüğü ülke olan Singapur’da 110 kişide Corona virüsü tespit edildi. Ülkede Corona virüsüne bağlı bir ölüm yaşanmadı.

Hong Kong

Corona virüsünün ilk yayıldığı ülkelerden biri olan Hong Kong’da ise 101 vaka tespit edildi. Ülkede virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 olarak açıklandı.

İsviçre

İsviçre’de ise 59 vaka tespit edilirken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kuveyt

Virüs nedeniyle henüz kimsenin ölmediği Kuveyt’te ise doğrulanan toplam vaka sayısını 56 olduğu belirtildi.

Malezya

Malezya’da ise 50 kişide virüs tespit edilirken, henüz bir ölüm vakası bildirilmedi.

Bahreyn

Bahreyn’de ise toplama 49 kişide Corona virüsü tespit edildi.

Tayland

Bir kişini hayatını kaybettiği Tayland’da ise toplam tespit edilen vaka sayısı 43 olarak kaydedildi.

Avustralya

Corona nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği Avusturalya’da 42 vaka doğrulandı.

Kanara

Toplamda 33 vakanın tespit edildiği Kanada’da ölüm yaşanmadı.

Norveç

33 vakanın bulunduğu Norveç’te de herhangi bir ölüm vakası duyurulmadı.

İsveç

İsveç’te Corona virüsü vaka sayısı 32’ye yükseldi.

Irak

Irak’ta doğrulanan vaka sayısı 32’ye yükselirken, Irak’ta Corona virüsü kaynaklı ilk ölümün bugün gerçekleştiği açıklandı.

Hindistan

21 yeni vakanın doğrulandığı Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 28’e yükseldi.

Avusturya

Vaka sayılarında Hindistan’ı takip eden Avusturya’da ise 27 kişide Corona virüsü tespit edildi. Bugün 6 yeni vakanın doğrulandığı Birleşik Arap Emirlikleri’nde de vaka sayısı 27’ye ulaştı.

Hollanda

Geçtiğimiz günlerde ilk vakanın tespit edildiği bir diğer Avrupa ülkesi olan Hollanda’da ise 23 kişide Corona virüsü tespit edildi.

İzlanda

Vaka sayısında Hollanda’nın ardından gelen İzlanda’da16 kişide virüs bulunduğu kaydedildi.

Vietnam

Vietnam’da da 16 kişide virüs bulunduğu belirtildi.

Belçika

Belçika’da Corona virüsü vaka sayısı 15’e yükseldi.

İsrail

İsrail’de Corona virüsü vakası sayısının 15 olduğu belirtildi.

Lübnan

Lübnan’da ise resmi kaynaklardan alınan verilere göre, ülke genelindeki toplam vaka sayısının 13 olduğu bildirildi.

Umman

Lübnan’dan sonra en yüksek vaka sayısına sahip Umman’da ise 12 kişide Corona tespit edildi.

Danimarka

Danimarka’da kaydedilen vaka sayısı 10’a ulaştı.

San Marino

Yine 10 vakanın görüldüğü San Marino’da ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Hırvatistan

Hırvatistan’da da 9 vaka olduğu öğrenildi.

Cezayir

Cezayir’de Corona virüsü vaka sayısının 8 olduğu açıklandı.

Yunanistan

Komşu Yunanistan’da ise vaka sayısı 9.

Katar

Katar’da 8 kişide Corona virüsüne rastlandı.

Finlandiya

İskandinav ülkesi Finlandiya’da vaka sayısı 7‘ye yükseldi.

Meksika

Meksika’da 6 kişide Corona virüsü bulundu.

Çek Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti’nde 5 kişide Corona virüsüne rastlandı.

Pakistan

Pakistan’da virüs nedeniyle karantina altına alınanların sayısı 5.

Portekiz

Portekiz’de virüslü vaka sayısı 5 olarak açıklandı.

TOPLAM VAKA SAYISI 5’TEN AZ ÜLKELER

Romanya’nın resmi kaynaklarından yapılan açıklamalarda vaka sayısının 4 olduğu ifade edildi.

Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya’da ise henüz doğrulanan vaka sayısının 3 olduğu öğrenilirken aynı vaka sayısına sahip Filipinler’de Corona nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya, Mısır, Estonya , Endonezya, İrlanda, Yeni Zelanda ve Senegal’de ise henüz 2 Corona vakasının olduğu tespit edildi.

Afganistan, Andorra, Ermenistan, Kamboçya, Dominik Cumhuriyeti, Ürdün, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Kuzey Makedonya, Monako, Fas, Nepal, Nijerya, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Tunus, Arjantin, Şili, Liechtenstein ve Polonya’da ise sadece birer kişide virüs tespit edildiği açıklandı.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor. (Reuters, İHA)

