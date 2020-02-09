Son dakika… Ülkeyi dehşete düşüren asker öldürüldü

Turizm cenneti Tayland’da kan donduran bir olay yaşandı… Yerel medyada yer alan haberlere göre kışladan silah ve mühimmat çalan ve burada bir komutan ve 2 askeri öldüren Jakrapanth Thomma isimli saldırgan daha sonra bir askeri araç kaçırarak yakınlardaki bir alışveriş merkezine gitti.

Burada sivillere ateş açan asker ilk belirlemelere göre 21 kişiyi öldürdü. Yetkililer yaşamını yitirenlerin arasında 9 yaşında bir çocuğun da olduğunu duyururken yaralı sayısının ise 31 olduğunu açıkladı. Yaralıların yakınlardaki bir tıp merkezine kaldırıldıkları belirtildi.

Kısa bir süre sonra ise Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, ülkenin güneydoğusunda gerçekleşen saldırıda ölü sayısının 26’ya çıktığını ve en az 52 kişinin yaralı olduğunu açıkladı. Başbakan Chan-ocha, “Asker bir süre önce bir arazi sorunu dolayısıyla öfkelendi ve kandırılmış hissetti. Saldırının arkasında bu öfkenin yattığını düşünüyoruz” dedi.

32 yaşındaki teröristin öldürüldüğünü duyuran yetkililer, “Düşman öldürüldü. Polis, saldırganı öldürdü ve 8 rehineyi kurtardı. Bazıları yaralı” ifadesini kullandı.

Tayland polisi Thomma’nın neden böyle bir saldırı gerçekleştirdiğine dair soruşturmasını sürdürürken, saldırıdan önce Thomma’nın Facebook üzerinden, “İntikam” yazdığını ve askeri üniforma içerisindeki kıyafetleriyle çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı ortaya çıktı.

Alışveriş merkezindeki müşterileri rehin aldığı düşünülen Thomma, saldırı anını Facebook’tan canlı yayınladı. Yerel saatle 19.20’de bir de ‘selfie’ paylaşan saldırgan, tüfek tutarken görüldüğü fotoğrafın altına ‘Çok yorgunum’ yazdı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kongcheep Tantrawanit ise “Bunu neden yaptığını bilmiyoruz. Görünüşe göre delirdi” ifadelerini kullandı.