Son dakika… Ünlü dizinin hayranları şokta: Kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi

Müzikaller, televizyon dizileri ve filmler için müzik yapan ödüllü sanatçı Allee Willis, Los Angeles’ta yaşamını yitirdi. Başrollerini Jennifer Aniston, Courteney Cox ve Matthew Perry’nin üstlendiği Friends başta olmak üzere birçok televizyon dizisi ve film için müzik yapan 72 yaşındaki Willis’in kalp krizi geçirdikten sonra öldüğü açıklandı.

Friends dizisinin jenerik müziğini yazan ve Earth, Wind& Fire ile birlikte Boogie Wonderland şarkısını yaratan Willis, farklı yıllarda Grammy, Tory ve Emmy Ödülleri’ne aday gösterildi ve Grammy Ödülü’nü iki kez evine götürdü.

The Color Purple isimli müzikal ve Beverly Hills Cop filmi sayesinde 1986 ve 2016 yılında ödül kazanan Willis’in uzun süredir birlikte olduğu partneri Prudence Fenton, acı haberi hayranlarına sosyal medyadan duyurdu. Fenton, “Boogie Wonderland’de huzur için uyu” mesajını yazdı.

Friends dizisinin jeneriğinde The Rembrandts isimli grubun çaldığı “I’ll Be There for You” isimli şarkıyı da yapan Willis’in geçmişte başka bir sağlık sorunu olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.