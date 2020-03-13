Son dakika… Ünlü kâhin Baba Vanga corona virüsünü yıllar önce bilmiş

Bulgar kâhin Baba Vanga’nın corona virüsünü yıllar önce doğru bir şekilde tespit ettiği öne sürüldü… Ölmeden önce Baba Vanga ile tanışan ve ünlü kâhini ziyaret eden Bulgar sporcu ve antrenör Neshka Stefanova Robeva, Baba Vanga’nın corona virüsünü bildiğini yazdı.

Açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden duyuran 73 yaşındakİ Robeva, “Baba Vanga, onu yıllar önce ziyaret ettiğimde bana, ‘Neshka, corona hepimizin üzerinde olacak’ demişti. O zaman ne demek istediğini anlayamamıştım. Çünkü corona kelimesi Bulgarcada, koruma ve Rusya’nın ülke üzerindeki hakimiyeti anlamına geliyordu. Ben de bunun bütün ülkenin Rusya’nın koruması altında olacağını söylemek istediğin sandım. Sadece durumu şimdi anladım” dedi.



Daha önce 11 Eylül saldırılarını ve İngiltere’nin AB’den çıkış süreci olan Brexit’i bilen Baba Vanga’nın 1995 yılındaki seçimlerde Boris Yeltsin’in kazanacağını söylemiş ve Yeltsin’in kalp rahatsızlığı konusunda uyarmıştı.