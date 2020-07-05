Son dakika… Ünlü şarkıcı Kanye West ABD Başkanlığı’na aday oldu

ABD’li rapçi ve tasarımcı Kanye West, uluslararası kamuoyunu şaşkına çeviren bir açıklama yaptı… Geçmişte sık sık ABD Başkanı Donald Trump’ı destekleyen açıklamalarda bulunan ve Trump’ı Beyaz Saray’da ziyaret eden Kanye West, bu yılın Kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık seçimlerine aday olduğunu duyurdu.

Kişisel Twitter hesabından bir mesaj paylaşan West, “Tanrıya inanarak, vizyonumuzu birleştirerek ve geleceğimizi inşa ederek Amerika’nın vaatlerini gerçeğe dönüştürmeliyiz” açıklamasını yaptı. West açıklamasının sonuna ABD bayrağı emojisi de ekledi ve seçim sloganını da “VISION2020” yani “VİZYON2020” olarak belirlediğini vurguladı.

3 Kasım’daki seçimlere gerçekten katılıp katılmayacağı ya da resmi başvurusunu yapıp yapmadığına dair net bir açıklama yapılmazken, teknik olarak West’in adaylığa şu anda başvurmasının önü açık. Zira bağımsız aday olarak birçok eyalette başvuru yapma süresi henüz dolmadı.

West’in sosyal medyada paylaştığı mesaj büyük yankı uyandırırken, Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın da dahil olduğu birçok isim bu hamleyi desteklediğini duyurdu. Musk, Twitter üzerinden “Benim tam desteğim senindir” mesajını paylaştı.