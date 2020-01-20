Son dakika… Ünlü şarkıcı sahnede hayatını kaybetti

David Olney’in şarkıları, Linda Ronstadt, Steve Young ve Emmylou Harris’in de aralarında bulunduğu isimler tarafından kaydedilmişti.

Olney ile cumartesi günkü konser veren Scott Miller, bir şarkı sırasında Olney’nin duraksayıp “Özür dilerim” dediğini ve elini göğsüne götürdüğünü aktardı.

Miller, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Gitarını elinden hiç bırakmadı ya da iskemlesinden hiç inmedi. Ölümü kendisi gibi kolay ve nazikti” ifadelerini kullandı.

Americana adlı müzik türünün öncülerinden olan David Olney, 20’yi aşkın solo albüm çıkardı. İkinci albümünde yer alan “Deeper Well” adlı şarkı Emmylou Harris tarafından 1995 yılında cover’landı.

CNN’in haberine göre; David Olney’nin şarkılarını cover’layan isimler arasında Del McCoury, Slaid Cleaves ve The Wailin’ Jennys gibi şarkıcı ve gruplar bulunuyordu.

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