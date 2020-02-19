Son dakika… Ünlü sunucunun ölüm sebebi belli oldu

İngiltere’de bekar erkek ve kadınların aynı evde yaşadığı yarışma programı Love Island’ın sevilen sunucusu Caroline Flack’ın ölümü sonrasında flaş bir gelişme yaşandı… Hafta sonunda evinde ölü bulunan ünlü sunucunun otopsi raporu ana hatlarıyla bugün açıklandı.

İngiliz basınının son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği haberde, Flack’ın kendisini asarak intihar ettiği belirtildi. Mahkemeye sunulan raporda, “Polis ihbar üzerine eve gitti. Orada bir kadının sırt üstü yattığını gördü. Kadın açıkça kendini asmıştı. Olay yerine ambulans geldi ve ilk yardım ekipleri müdahale etti fakat Cumartesi günü 14:36’da yaşamını yitirdi” ifadesi yer aldı.

Yetkililer otopsi raporunun 5 Ağustos’ta açıklanacağını duyurdu.

5 yıldır sunduğu programı aralık ayında bırakmak zorunda kalan Flack, erkek arkadaşına saldırdığı ve onu yaraladığı gerekçesiyle mahkemelik olmuştu. Erkek arkadaşına lamba ile vurduğu iddia edilen Flack bu hafta mahkemeye çıkarılacaktı.