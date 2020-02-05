Son dakika… Vali Yerlikaya’dan uçak kazası açıklaması: 120 yaralı hastaneye kaldırıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmeye çalışan içinde 177 kişinin bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayoları’na ait uçak pistten çıktı.

Kaza sonrası alanda inceleme yaptıktan sonra açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;

*Uçak 30 metre yükseklikten yola düştü ve 50-60 metre sürüklendi. 175 yolcu, 2 bebek ve 4 mürettebat ve 2 pilot vardı.

*120 yaralıyı hastanelere taşıdık. Bütün ekipler yaralılarımızı kurtarıp hastanelere sevk ediyor.

*Bir iki yaralının durumu ağır, onların dışında herkesin durumu iyi.