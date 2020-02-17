Son dakika… Van’da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Van’ın Tuşba ilçesi iki dakika arayla depremle sallandı.
AFAD verilerine göre, ilk deprem 23:16’da yerin 10.14 kilometre derinliğinde 4,1 büyüklüğünde meydana gelirken, ikinci deprem 23:18’de yerin 7.7 kilometre derinliğinde 3,7 büyüklüğünde meydana geldi.
Deprem, Van’ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
AFAD’DAN AÇIKLAMA
AFAD tarafından yapılan açıklamada “Van ilinin Tuşba ilçesinde saat 23.16’da meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, şu an itibariyle, olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.