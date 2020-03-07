Son dakika… Vatikan duyurdu! Papa’dan ‘online’ pazar ayini

Corona virüsü dünya çapında panik yaratmaya devam ediyor. Dünya genelinde 100 bini aşkın vaka görülürken, 3 binden fazla insan da hayatını kaybetti.

Çin dışında hastalığın en çok etki gösterdiği İtalya’da önlem üstüne önlem alınıyor. Roma’nın içinde bulunan Vatikan’da geçtiğimiz günlerde ilk kez vakaya rastlanırken, Papa Francis’in de hastalığa yakalandığı iddia edilmişti.

SONUÇLARI NEGATİF ÇIKMIŞTI

İtalyan basını Papa’nın etkinliklerini iptal etmesi üzerine virüs testleri yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını yazmıştı. Bu haberlerin ardından Reuters sıcak bir gelişmeyi gündeme getirdi.

Papa’nın Aziz Pietro meydanındaki geleneksel pazar ayini, virüs karşısındaki önlemler nedeniyle bir süre ‘online’ olarak yapılacak. İnternet üzerinden yayınlanacak ayine dışarıdan kimse alınmayacak.

Vatikan’dan yapılan açıklamada, Papa’nın yalnızca ‘soğun algınlığı’ olduğu da ifade edildi.

İLGİLİ HABER Corona virüsünde en trajik görüntü! 60 yıllık çifti birbirinden böyle ayırdı İLGİLİ HABER Papa Francis’in corona testi sonucu belli oldu İLGİLİ HABER Corona virüsü salgınının asıl sebebi bulundu!