Son dakika… Vatikan’da ilk corona virüsü vakası

Çin’in Wuhan kentinde başladıktan sonra dünya genelinde krize yol açan corona virüsünün önüne geçilemiyor. Virüs başladığından bu yana istatistikleri derleyen ‘worldometers’ın verilerine göre dünya çapında ölü sayısı 3 bin 389 ulaştı.

Virüsün Çin dışında en çok etkilediği ülke olan İtalya’dan da kötü haberler gelmeye devam ediyor. Yetkililerin son açıklamasına göre ülkede ölü sayısı 41 kişi daha artarak 148’e yükseldi.

PAPA TEMİZ ÇIKMIŞTI AMA…

Öte yandan başkent Roma’nın içinde bulunan Vatikan da virüse bağlı ilk vakanın görüldüğünü açıkladı. Vatikan’da geçtiğimiz günlerde Papa Francis’in etkinliklerini rahatsızlığı gerekçesiyle iptal etmesi corona virüsüne yakalandığı spekülasyonlarını doğurmuştu.

İtalyan basını Papa’ya test yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını öne sürmüştü.

ZARİF’İN DANIŞMANI ÖLDÜ

Çin ve İtalya’nın ardından virüsün en çok vurduğu üçüncü ülke olan İran’da ölü sayısı 107 olarak duyuruldu. İran’daki son kurbanlar arasında Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in danışmanı olan Hussein Sheikholeslam da yer aldı. 68 yaşında yaşamını yitiren Sheikholeslam, geçmişte İran’ın Suriye Büyükelçisi olarak da görev yapmıştı.

Öte yandan Washington Post’un haberine göre İran’da ülke genelinde 60 bini aşkın caminin de kapatıldığı iddia edildi.

Hollanda ve Sırbistan’da da sağlık bakanlığı yetkilileri ilk corona virüsü vakasını tespit ettiklerini açıkladı.

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