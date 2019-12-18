Son dakika… Ve tarihi gün geldi çattı: 17:00’da başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump’e yönelik azil suçlamaları şöyle:

* Kongre’nin engellenmesi, azil soruşturmasında işbirliği yapmayı reddetmek, personelin şahitlik yapmasını engellemek, yazılı kanıtları saklamak ve Ukrayna’nın Demokratik rakibi Joe Biden’ı soruşturmasına yönelik baskı yapmak için konumunu kullanmaya teşebbüs…

Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk Demokratların elinde. Demokratların 223, Cumhuriyetçilerin 197 temsilcisi bulunuyor. Bu bağlamda partilerin blok oy kullanması bekleniyor ve Trump’ın görevden alınması için Senato’da yargılanacak üçüncü ABD Başkanı olması bekleniyor.

Temsilciler Meclisi’ndeki oylamada suçlamalar kabul edilirse, ki bu beklenen bir gelişme, Trump Senato’da birer yargıç görevi görecek her iki parti temsilcileri tarafından yargılanacak.

Senato’da çoğunluk Temsilciler Meclisi’nin aksine Cumhuriyetçilerde olduğu için de Trump’ın görevden alınma ihtimali neredeyse hiç yok…. Zira Senato’da 53 Cumhuriyetçi, 45 Demokrat üye bulunuyor.

TRUMP’TAN ‘ÖFKELİ’ MEKTUP

Öte yandan, Başkan Trump, Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi’ye “öfke” dolu bir mektup gönderdi.

Trump, altı sayfalık mektubunda, süreci eleştirdi ve Pelosi’yi kınadı. Demokrat siyasetçiyi “Amerikan demokrasisine açık savaş açmakla” suçlayan ABD lideri, “bu azil sahtekârlığının başlangıcından bu yana anayasal haklarının ihlal edildiğini” ve “kanıt sunmak” da dahil “anayasanın sunduğu başlıca temel haklardan faydalanamadığını” savundu.

Trump, mektubunda ABD’nin Massachusetts eyaletinde 17’nci yüzyılda kurulan ve bir grubu “cadılıkla” suçlayan mahkemelere de atıfta bulunarak “Salem Cadı Mahkemelerindeki sanıklara bile daha çok kanuni prosedür işletilmişti” ifadesini kullandı.