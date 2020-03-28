Son dakika… Ve Trump imzayı koydu! Corona virüsüne karşı rekor

ABD küresel ölçekte en fazla teyitli corona virüsü vakasının bulunduğu ülke konumuna gelirken, Başkan Trump, 2.2 trilyon dolarlık paketin, “önceki herhangi bir yardım yasasının iki katı büyüklüğünde” olduğunu ifade etti.

Donald Trump, tarihi imzayı Beyaz Saray’da düzenlenen törenle attı. Demokrat siyasetçilerin davet edilmediği imza seremonisinde konuşan Trump, iki partiye de “ayrılıkları bir kenara bırakıp Amerika’yı önceledikleri” için teşekkür etti.

Trump, “Bu paket milletimizin ailelerine, işçilerin ve işletmelerine acil ihtiyaç duyulan yardımı sunacaktır” dedi.

Corona virüsüne karşı ABD yönetiminin alacağı ekonomik tedbirlere ilişkin yasa iki gün önce Senato’dan geçmiş, dün de Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmişti.

ABD’de çarşamba günü işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı rekor kırmış ve 21 Mart haftasında 3.3 milyona fırlamıştı.

3 BİN DOLARI BULAN NAKİT YARDIM

2,2 trilyon dolarlık önlem paketinde salgından en fazla etkilenen sektörlere 500 milyar dolarlık yardım yapılması ve milyonlarca aileye 3 bin doları bulan nakit yardımı yapılması için 290 milyar dolar harcanması öngörülüyor.

Ayrıca küçük ölçekli iş yerlerine 350 milyar dolar kredi sağlanması, giderek artan işsizlik maaşları için 250 milyar dolar ayrılması, hastanelere ve ilgili sağlık kuruluşlarına 100 milyar dolar yardım yapılması hedefleniyor.

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