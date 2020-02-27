Son dakika… Vefa Salman’dan uzaklaştırma sonrası ilk açıklama

KRT’de Sözcü gazetesi yazarı gazeteci Saygı Öztürk’ün sunduğu canlı yayına katılan Vefa Salman, İçişleri Bakanlığının soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştımasını yorumladı.

Salman’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Şimdiye kadar yapılan işlemlerde hukukdan söz etmek söz konusu değil. Siyasallaştırmayı yaşıyoruz. İddialar doğru değil. Bana tebliğ yapılmadı. Ben basından takip ettim.

* Uusulsüzlüğü ortaya çıkartan biziz. Arkadaşlarımız yaptıkları tespiti bana bildirdiler. Ben de talimat verdim; savcılığa suç duyurusunda bulunun diye.

* Biz her 6 ayda bir Sayıştay tarafından denetleniriz. Uzman denetçilerin dahi ortaya çıkaramadığı yolsuzluğu bizim arkadaşlarımız ortaya çıkarmış. Ben de bununla ilgili gerekli talimatı vermişim.

* Bu yolsuzluk ilk kez 2017’nin haziranında başlıyor. Bunu da ortaya çıkartan biziz. Ben ve başkan yardımcım dahil herkesin mal varlığının incelenmesini istiyorum. Bizim boğazımızdan bir gram haram geçirmediler ben de çocuklarımın boğazından bir gram haram para geçirmedim.

* 2014 yılından bu yana cep telefonu faturasını kanuni hakkım olduğu halde ben cebimden ödedim. Bu iş siyaset zeminine oturdu. Siyaset çarkı dönüyor.

* Günlük bir gazetenin imtiyaz sahipliğini yaptım daha sonra bıraktım. Oradan kırgın bir vaziyette ayrıldım. O gazetenin sahibinin de mal varlığını sonuna kadar incelesinler. Bunlar sadece iddia.

* Bu münferit bir olay. Olayın içinde siyasetçi olunca başka bir yere oturtuldu. Yandaş medyada yanlış haberler yapıldı. Ama bu şekilde bir görevden uzaklaştırmanın da Yalova halkına verilmiş bir haksızlık olduğunu, onların iradesine konmuş bir ipotek olduğunu düşünüyorum. 3 kez seçilmenin bedeli olarak görüyorum. Hırsızı biz yakaladık suç mu işledik diye düşünüyorum açıkçası.

* Net bir şekilde söylüyorum, daha öncede yaşandı, örneğin Ataşehir belediyesinde de benzer bir şekilde yaşandı, bugün de Yalova’da yaşanıyor. Makamda oturmanın bedelini zaman zaman insana ödetirler. Ama burada doğru, gerçek ortaya çıkmalı. Bizim ortaya çıkardığımız suçun bize dönmesi doğru değil. Bu Yalova halkına indirilmiş bir darbedir, yöneltilmiş ciddi bir suçlamadır, adaletsizliktir. Yalova halkının iradesini yok saymaktır.

* 31 Meclis üyesi var belediyede, 15’i AKP’li, 2’si MHP’li, bir İYİ partili ve 13’de CHP’li arkadaşımız var. Sandıkta başarılamayan bir sonuç, ne yazık ki bu şekilde geri alınmaya çalışıldı. Bu anlamda başarılı olundu.

* Hukuk yeri geldiğinde gereğini yapacaktır. Biz tertemiz bir şekilde çıktıktan sonra döneceğiz. Adalet tecelli edecektir. 2014’deki ilk seçimde de, ikincisinde de ve üçüncüsünde de Allah’ın adaletini söyledim.

KILIÇDAROĞLU’NDAN UZAKLAŞTIRMA DEĞERLENDİRMESİ

Saygı Öztürk’e yaptığı gazetecilik nedeniyle teşekkür eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Vefa Salman’ın yaşadığı olayları şu ifadelerle değerlendirdi:

* Onun üzerine Vefa bey durumu hem savcılığa ve hem de emniyete suç duyurusunda bulunuyor ve olayın aydınlığa çıkarılmasını istiyor. Durum bu.

AYRINTILAR GELİYOR…

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