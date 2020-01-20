Son dakika… Yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşı Türkiye’ye getiriliyor!

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Alaturka Online
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşını ambulans uçakla Türkiye’ye getireceklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin açıklamada, “Bu gece saat 23:00’te 9 sağlık personeli ile birlikte yola çıkacak olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, 9 yaralıyı alarak yarın Türkiye’ye dönecek” dedi.

“TOPLAM 700 PERSONEL GÖREV YAPIYOR”

Cumartesi günü yaşanan saldırıda, 6’sı Türk toplam 17 kişinin yaralandığını aktaran Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Patlamada yaralanan Somalililer, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından eğitilen ve Türk kafilesini korumak üzere olay yerinde görev yapan güvenlik güçlerinden oluşuyor.

* 17 yaralının tamamı, patlamadan hemen sonra Mogadişu’daki tam teşekküllü Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanemize getirilerek tedavi altına alındı.

* 201 yataklı hastanemizde, genel cerrahi, beyin cerrahi, ortopedi ve travmatoloji dahil 22 branşta, 70’i Türk olmak üzere toplam 700 personel görev yapıyor.

“YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM”

6 Türk yaralıdan durumları iyi olan 3 vatandaşın, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildiğini belirten Koca, şöyle konuştu:

* Diğer 3 vatandaşımızın ameliyatları gerçekleştirildi, tedavileri yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

* 11 Somalili yaralıdan 5’i taburcu edildi; 2 kişinin serviste, durumu ağır olan 4’ünün ise yoğun bakımda takipleri yapılıyor.

* Bu menfur saldırıyı tekrar lanetliyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.

* Dost ve kardeş Somali hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

* Türkiye Cumhuriyeti olarak dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadığımızı ve bundan sonra da bırakmayacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. İHA

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