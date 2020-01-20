Son dakika… Yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşı Türkiye’ye getiriliyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşını ambulans uçakla Türkiye’ye getireceklerini belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin açıklamada, “Bu gece saat 23:00’te 9 sağlık personeli ile birlikte yola çıkacak olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, 9 yaralıyı alarak yarın Türkiye’ye dönecek” dedi.
“TOPLAM 700 PERSONEL GÖREV YAPIYOR”
Cumartesi günü yaşanan saldırıda, 6’sı Türk toplam 17 kişinin yaralandığını aktaran Koca, şu ifadeleri kullandı:
* Patlamada yaralanan Somalililer, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından eğitilen ve Türk kafilesini korumak üzere olay yerinde görev yapan güvenlik güçlerinden oluşuyor.
* 17 yaralının tamamı, patlamadan hemen sonra Mogadişu’daki tam teşekküllü Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanemize getirilerek tedavi altına alındı.
* 201 yataklı hastanemizde, genel cerrahi, beyin cerrahi, ortopedi ve travmatoloji dahil 22 branşta, 70’i Türk olmak üzere toplam 700 personel görev yapıyor.
“YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM”
6 Türk yaralıdan durumları iyi olan 3 vatandaşın, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildiğini belirten Koca, şöyle konuştu:
* Diğer 3 vatandaşımızın ameliyatları gerçekleştirildi, tedavileri yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.
* 11 Somalili yaralıdan 5’i taburcu edildi; 2 kişinin serviste, durumu ağır olan 4’ünün ise yoğun bakımda takipleri yapılıyor.
* Bu menfur saldırıyı tekrar lanetliyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.
* Dost ve kardeş Somali hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
* Türkiye Cumhuriyeti olarak dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadığımızı ve bundan sonra da bırakmayacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. İHA