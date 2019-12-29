Son dakika… Yemen’de askeri geçit törenine saldırı

Yemen’in güneyindeki Ad-Dali kasabasında gerçekleşen askeri geçit töreninde patlama meydana geldi… Birleşik Arap Emirlikleri destekli Yemen Güvenlik Kuşağı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı doğrularken çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını açıkladı.

Yemen’in güneyindeki ayrılıkçı grup olarak da bilinen Yemen Güvenlik Kuşağı Güçleri, ülkede İran destekli Husilerle savaş halinde.

Reuters’ın son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği haberde görgü tanıklarının ifadelerine de yer verildi. Haberde, izleyicilerin olduğu bölümde bir patlama meydana geldiği ve çok sayıda insanın yaralandığı ve birçok insanın da öldüğü belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen çıkmazken yetkililer saldırının arkasında Husilerin olduğunu açıkladı. Saldırıdan kısa bir süre sonra yapılan açıklamada en az 5 kişinin saldırıda yaşamını yitirdiği ve en az 8 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.