Son dakika… Yunan Başbakanı’ndan Türkiye açıklaması: Erdoğan’ın tehditleri başarısız oldu

Türkiye’nin İdlib’de 35 şehit verdiği saldırının ardından mültecilerin Avrupa’ya geçişi için sınırlarını açma kararı panik yaratmaya devam ediyor. Mültecilerin sınıra yığılması üzerine Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’ten açıklamalar geldi.

Yana yakıla Avrupa’dan destek isteyen Miçotakis, AB ülkelerinin dayanışma göstermesinin zamanının geldiğini söyledi. Yaşanan son krizin Avrupa için bir uyanış çağrısı olması gerektiğini belirten Miçotakis, Yunanistan’a yardım etmenin Avrupa’nın sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Türkiye’yle ilgili skandal ifadeler kullanan Başbakan Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tehditlerinin başarısız olduğunu söylerken, mültecilere illegal yoldan Yunanistan’a girmeme çağrısı yaptı.

‘BU İŞTE BERABERİZ’

Miçotakis’in sözlerinin hemen ardından AB Konseyi’nden destek gecikmedi. Konsey Başkanı Charles Michel, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekerken, “Bu işte beraberiz” dedi. Sınır güvenliği kadar uluslararası hukuk kurallarını da korumaları gerektiğini belirten Michel, AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasının uygulanması gerektiğini söyledi.



700 MİLYON EURO DESTEK



Michel’den sonra AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de konuştu. Yunan hükümetinin zor bir görevle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Leyen, “Yunanistan’ın sorunu, Avrupa’nın da sorunudur. Avrupa’nın birliğini test eden hayal kırıklığına uğrayacaktır” dedi.

Leyen, AB’nin Yunanistan’a 700 milyon euro finansal destek sağladığını da belirtti.

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