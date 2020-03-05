Son dakika… Yunanistan’dan kritik mülteci açıklaması: Geri göndereceğiz

Yunanistan’ın uluslararası kamuoyunu, “Türkler yalan haber yayıyor” iddiasıyla kandırma çabaları sonuç vermeyince, Atina yönetiminden flaş bir açıklama geldi… Yunanistan’ın Göçten Sorumlu Bakanı Notis Mitaraçi dün gece açıklamalarda bulundu.
28 Şubat’ta Ankara’nın sınır kapılarını açma kararı sonrasında sınırlara yığılan mültecilere şiddet uygulayan Yunan polisinin çabaları devam ederken, Mitaraçi ANA’ya konuştu. Mitaraçi denizden ve karadan 1 Mart’tan itibaren ülkeye giriş yapan mültecilerin ülkelerine geri gönderileceğini söyledi.
Mitaraçi, “Hedefimiz mültecileri ülkelerine geri göndermek” derken 1 Ocak 2019’dan önce ülkenin adalarına giden ve orada yaşayan mültecilerin de ana karaya gönderileceğini söyledi.
Öte yandan Reuters’a konuşan Yunan güvenlik güçleri, “Bugün durum sakin. Dün yaklaşık 150 kişilik bir grubu durdurduk” dedi.