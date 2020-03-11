Son dakika… Yunanistan’dan mültecilere insanlık dışı uygulama: Siyah bölgelere gönderiyorlar

Türkiye ile Yunanistan arasındaki mülteci gerilimi devam ederken ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times flaş bir dosya haber hazırladı… Gazeteye konuşan kaynaklar ve mülteciler, Meriç Nehri’ni geçmeyi başaran mültecilerin Yunan polisi tarafından yakalandıktan sonra “siyah bölge”ye gönderildiğini ortaya çıkardı.

Bu mültecilerin siyah bölgelerde şiddete maruz kaldığı ve eşyalarına el konulduktan sonra sınır dışı edildiği belirtilirken, bu bölgelerin Türkiye sınırına çok yakın olduğu ve bu binalarda yaşananlar gözler önüne serildi.

New York Times, uydu görüntülerini incelerken Yunanistan’ın kuzeydoğusunda gerçekten de böyle bir bina ve yapıya sahip olduğunu okurlarına belgelerle anlattı. Birleşmiş Milletler’in eski insan hakları raportörü olarak görev yapan François Crepeau, “Bu bölgeler hep gizli kalıyordu ve burada hiçbir yasal süreç işlemiyor. Buralar siyah noktalardır” dedi.

New York Times’a konuşan el-Hüseyin isimli bir mülteci, “Sınırı geçtikten sonra Yunan görevliler bizi yakaladı ve bizi bir gözaltı merkezine götürdüler. Burada telefonlarımızı aldılar. Burasının Poros yakınlarında olduğunu tahmin ettik. Alanda üç adet kırmızı çatılı depo vardı ve U şeklinde bir dizilimi vardı. Yakalanan yüzlerce diğer mülteciler dışarıda bekliyordu. Bizi içeri aldılar. Telefonlarımızı aldılar ve benim yetkililerle görüşme talebim reddedildi. Bize hayvanmışız gibi davranıyorlardı. Bize yemek ve içecek vermediler. 1 Mart’ta bizi tekrar Meriç Nehri’ne götürdüler ve burada Yunan polisi bizi küçük hız motorlarıyla Türkiye tarafına gönderdi” dedi.

New York Times, elde ettiği veriler ışığında bu “siyah bölge”nin Poros ile Meriç Nehri arasında olduğunu tespit etti. İsmini açıklamayan eski bir Yunan yetkili, “Bu alan resmi olarak yok fakat mülteci akınının yoğun olduğu zamanlarda gayri resmi olarak kullanılıyor” dedi.

TÜRKİYE PROPAGANDASIYMIŞ!

Bu iddialara Yunan hükümetinden bir açıklama geldi. Yunan hükümeti New York Times gazetesinin iddialarını yalanlarken, “Avukatların giriş yapmasının yasak olduğu gizli bir siyah bölge yoktur” açıklamasını yaptı. Açıklamayı hükümet sözcüsü Stelios Petsas yaparken, “Eğer bir yabancı gazete buranın varlığını biliyorsa bu bir sır değildir. Yunanistan’da gizli bir gözaltı merkezi yok. Bütün güvenlik unsurlarımız şeffaftır. Yasalar uygulanıyor ve hiçbir şey gizli değil” dedi.

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan Petsas, “Biz bu konu ile ilgili ortaya atılan iddiaları yalanlıyoruz. Bunlar Türkiye’nin propagandası tarafından ortaya çıkıyor ve sahte haberler yayılıyor” dedi.